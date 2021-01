Stiri pe aceeasi tema

- La inceput, se putea juca la sloturi doar in agențiile stradale. Existau celebrele aparate de pacanele, in fața carora se postau atat vedetele, cat și oamenii „obișnuiți". Treptat, industria jocurilor de noroc s-a mutat in online, ca și cei mai mulți dintre clienți, care au descoperit avantajele cazinourilor…

- Elevii care studiaza la instituții militare de invatamant vor participa la cursuri in sistem online incepand de miercuri. Cursurile din institutiile militare de invatamant trec in sistem online esalonat, a anunțat Ministerul Apararii. „Pana la inceputul anului scolar, toti cei 2.250 de elevi din colegiile…

- De multe ori s-a pus problema ca studenții din primul an de facultate vor avea mult de suferit în situația în care cursurile se vor desfașura online. Astfel, în multe cazuri, s-au luat masuri care sa îi favorizeze pe aceștia, dar cum ramâne…

- Universitatea din Viena a cautat spații in care cei 90.000 de studenți ai sai poata invața in timp ce se distanțeaza social. Biserica Votiva din capitala Austriei este acum folosita temporar de studenți pentru a studia și a lua cursuri online. La Universitatea din Viena unii studenți nu se indreapta…

- Ziarul Unirea Veste buna pentru studenții din Romania: bilete și abonamente online GRATUITE la transport feroviar. Anunț de ultima ora al ANOSR Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) a facut un anunț de ultima ora, in care aceștia…

- Elevii si studenti isi vor putea cumpara bilete de tren online și de la automatele de vanzare, dupa ce Guvernul a aprobat joi, noile reglementari, la solicitarea CFR Calatori. Astfel, cei care vor sa-si cumpere online un bilet de tren, trebuie sa-și creeze un profil de utilizator care sa arate ca sunt…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau a decis, joi, 8 octombrie, trecerea pe scenariul roșu de funcționare a doua unitați de invațamant din județ și a doua grupe de elevi din alte doua...