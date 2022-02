Fricile investitorilor: inflația și ratele dobânzilor Creșterea inflației și creșterea viitoare a ratelor dobanzilor sunt cele mai mari temeri pentru investorii cu valoare neta ridicata la nivel global, potrivit unui raport intocmit de banca elevețiana UBS. Prețurile mai mari la bunuri, combustibil și energie i-au ingrijorat pe investitori, mulți considerand ca inflația ridicata va dura mai mult de 12 luni, a […] The post Fricile investitorilor: inflația și ratele dobanzilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

