Fricile celei mai puternice țări din UE Instabilitatea geopolitica in creștere este una dintre cele trei surse principale de ingrijorare pentru germani. Mai mult de unul din cinci respondenți se simte personal amenințat de un conflict armat. Rusia este considerata cea mai mare amenințare. Fronturi noi s-au alaturat temerilor exprimate de germani. Creșterea brusca a prețurilor – teama viscerala de inflație – este acum in […] The post Fricile celei mai puternice țari din UE first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

