- Venezuela, care si-a inceput in februarie campania de vaccinare anti-COVID-19 cu vaccinurile rusesc Sputnik V si chinez Sinopharm, a anuntat luni ca nu va autoriza pe teritoriul sau vaccinul suedezo-britanic AstraZeneca, a carui utilizare a fost suspendata de mai multe tari,

- Medicul Sandra Alexiu, președinta Asociatiei Medicilor de Familie București-Ilfov, a vorbit despre efectele secundare ale vaccinurilor impotriva COVID, aratand ca reacțiile adverse apar in aceeași proporție ca la celelalte vaccinuri. In cazul vaccinului AstraZeneca, ea spune ca astfel de reacții pot…

- Agenția Europeana pentru Medicamente a anunțat, joi, ca va revizui cazurile de cheaguri de sange semnalate la pacienți care au fost vaccinați cu vaccinul AstraZeneca, insa subliniaza ca incidența acestor cazuri nu este mai mare decat in randul populației

- In urma raportarii anumitor efecte adverse grave, in legatura cu administrarea dozelor din lotul ABV2856 din vaccinul AstraZeneca, Agentia italiana pentru Medicamente (AIFA) a decis ca masura de precautie sa interzica utilizarea acestui lot pe intreg teritoriul national.Pana in prezent nu a fost stabilita…

- 38.128 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania. Dintre acestea, 28.019 au fost imunizate cu Pfizer, 671 cu Moderna, iar 9.438 cu AstraZeneca. De la debutul campaniei de vaccinare, 771.239 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri. Dintre acestea, 547.116…

- Noul vaccin AstraZeneca se pare ca are efecte secundaer in mai multte cazuri de persoane vaccinate. Conform presei franceze, 149 de ingrijitori au dezvoltat reacții adverse dupa ce au primit vaccinul AstraZeneca. Reacții adverse dupa administrarea vaccinului AstraZeneca Potrivit cifrelor Agenției Naționale…

- Saptamina viitoare, in Franța va fi publicat primul raport complet al tuturor cazurilor, reacțiilor adverse ale vaccinarii impotriva coronavirusului. In Franța au fost identificate șase noi cazuri de reacții adverse grave dupa administrarea vaccinului impotriva coronavirusului al companiilor Pfizer…