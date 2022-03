Frică de război?? Rafturile magazinelor se golesc văzând cu ochii! Dupa isteria de la stațiile PECO, magazinele sunt urmatoarele pe lista celor ce ”dau buluc”. Rafturile se golesc de produse ”de baza”: ulei, faina, orez, macaroane, conserve. Panica pare sa se reinstaleze intre bistrițeni. Odata cu izbucnirea razboiului dintre Rusia și Ucraina, bistrițenii au luat cu asalt Serviciul Pașapoarte. Inghesuiala la Pașapoarte! Bistrițenii iși fac pașapoarte de frica razboiului? Din acest motiv, angajații s-au vazut nevoiți sa prelungeasca programul de lucru cu publicul. Programul de la Pașapoarte s-a prelungit din cauza sutelor de cereri zilnice Miercuri, dupa o imagine… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

