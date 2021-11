Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Hamilton, castigator al Marelui Premiu al Braziliei si Qatarului, a redus distanta cu Max Verstappen. La opt puncte de concurentul sau direct, pilotul Mercedes este din nou in cursa pentru a castiga al optulea campionat mondial de Formula 1. Dar lupta lui nu este cu adversarii din Formula 1, ci…

- Max Verstappen va avea prima șansa de a cuceri titlul in Formula 1 in Arabia Saudita, peste doua saptamani, insa liderul clasamentului piloților ar putea, de asemenea, sa-și vada avantajul disparand complet, putand fi egalat sau chiar depașit, anunța Mediafax. Lupta pentru titlul Formulei…

- Mercedes a anuntat marti ca a cerut o reanalizare a incidentului dintre pilotul sau, Lewis Hamilton, si Max Verstappen (Red Bull), din turul 48 de la Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, pentru care olandezul nu a fost penalizat, scrie AFP. Echipa isi bazeaza aceasta noua cerere de revizuire pe…

- Lewis Hamilton (36 de ani, Mercedes), a caștigat Marele Premiu al Braziliei, deși a plecat de pe a 10-a poziție. Rivalul sau la titlul mondial, Max Verstappen (24, Red Bull Racing), a trecut linia de finiș al doilea, in vreme ce podiumul a fost completat de Valtteri Bottas (32, Mercedes), cel care a…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai rapid timp in prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Braziliei, runda a 19-a a Campionatului Mondial de Formula 1, vineri pe circuitul Interlagos (4,309 km) din Sao Paulo. Diferenta fata de rivalul sau la titlu,…

- Accident major la Monza, in Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen (Red Bull Racing) și Lewis Hamilton (Mercedes) s-au ciocnit in turul 26, in al doilea viraj, și au abandonat! Deja-vu pentru urmaritorii Formula 1. La fel ca la Silverstone, in Marele Premiu al Marii Britanii, Max Verstappen și Lewis…

- Campionul mondial en titre, britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), a fost mai rapid decat rivalul sau olandez Max Verstappen (Red Bull Racing), in prima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Olandei, vineri, pe circuitul de la Zandvoort, transmite DPA, potrivit Agerpres.…

- Marele Premiu al Belgiei a fost anulat dupa ce a fost amânat în mai multe rânduri din cauza ploii. Primii trei clasați, Max Verstappen (Red Bull Racing), George Russell (Williams) și Lewis Hamilton (Mercedes), au avut parte chiar și de premiere, dar britanicul în vârsta…