- Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia.168 de persoane infectate…

- Cu un bilant oficial de 237 de decese, Iranul este una dintre principalele tari afectate de Covid-19 dupa China si Italia. Consumul si vanzarea de alcool sunt interzise in Republica islamica Iran, insa mass-media locale raporteaza cu regularitate cazuri de intoxicatii letale cu alcool de contrabanda.…

- Douazeci si sapte de persoane au murit intoxicate dupa ce au consumat alcool contrafacut in Iran in urma aparitiei unui zvon potrivit caruia bauturile alcoolice ar ajuta la vindecarea de noul coronavirus, relateaza luni agentia de presa oficiala Irna, relateaza AFP. Cu un bilant oficial…

- Alte 49 de persoane infectate cu noul coronavirus au decedat in Iran, a anuntat, duminica, Ministerul Sanatatii de la Teheran, potrivit news.ro.Iranul a anuntat primul caz de infectare cu coronavirus la 19 februarie, iar de atunci s-au inregistrat 194 de decese, dintr-un total de 6.566 de…

- Inca patru persoane au murit, marți, in Italia, astfel ca bilanțul deceselor cauzate de noul coronavirus Covid-19 ajunge la 11 in peninsula, transmite The Guardian.Inca patru persoane au murit, marți, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei. Numarul total al morților ajunge astfel…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Mii de morți in China, zeci de mii de persoane diagnosticate cu noul coronavirus, insa niciun copil. Virusul care face ravagii și in Europa, respectiv in nordul Italiei, acolo unde au survenit deja cinci decese, afecteaza in special oameni de varsta a doua și a treia. Niciun minor sub noua ani nu ar…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.