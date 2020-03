Stiri pe aceeasi tema

- Cetateanul italian de 71 de ani depistat cu coronavirus in Peninsula dupa ce a calatorit in Romania, a facut primele declaratii. Barbatul de 71 de ani spune ca i-a fost frica, dar ca acum este bine, nu mai are febra potrivit observator.tv.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul…

- Autoritatile din judetul Teleorman au stabilit, luni, doua locatii de carantina in cazul in care apar suspiciuni sau cazuri de coronavirus, urmand sa amenajeze corespunzator aceste spatii, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).Cele doua locatii sunt la…

- Evenimentele din ultimele doua zile ale Carnavalului de la Venetia, manifestare fastuoasa care atrage turisti din lumea intreaga, au fost anulate din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat duminica presedintele Regiunii Veneto, Luca Zaia, potrivit Reuters. Zaia le-a spus reporterilor ca evenimentele…

- Este oficial, virusul din China a ajuns și in Italia. Primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus din China au fost confirmate in Italia, țara unde traiește cea mai mare comunitate de romani, transmite corespondentul Digi24, Sergiu Balaban.

- In Italia au fost confirmate primele doua cazuri de coronavirus, a anuntat aseara, intr-o conferinta de presa, prim-ministrul Giuseppe Conte. El a spus ca Italia este prima tara europeana care si-a suspendat zborurile din si catre China. Primele doua cazuri de infectare cu faimosul coronavirus au fost…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau explica, miercuri, amenda data medicului care a tratat studentul suspectat de infecție cu coronavirus, spunand ca nu au fost respectate protocolaele, instituția afland dupa doua ore și din alte surse despre cazul tanarului intors din China.Potrivit…

