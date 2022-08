Stiri pe aceeasi tema

- Prima ședința a noului Consiliu Administrativ din cadrul Federației Romane de Handbal a avut loc marți, 2 august. Președintele Federației Romane de Handbal, Constantin Din, a hotarat ca baremul pentru arbitrii in competițiile naționale sa creasca de la 560 la 3.000 de lei, dintre care 500 de lei vor…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face o vizita de o zi in Rusia, la Soci, pe litoralul Marii Negre. Se va intampla pe 5 august. Presedintia de la Ankara, care a facut anuntul, nu a dat imediat alte detalii. Kremlinul a precizat prin purtatorul sau de cuvant ca Erdogan va fi oaspetele lui…

- Pana la finalul lunii arena va purta numele unui sponsor, dar giuleștenii mai au un motiv de bucurie: baza Pro Rapid este din nou in patrimoniul CS Rapid. Urmand un model patentat in strainatate, Rapid a devenit prima echipa din Romania care și-a scos la licitație denumirea stadionului. Daca totul decurge…

- Campion mondial de natație la 100 și 200 de metri liber, David Popovici (17 ani) a ajuns victima in lumea virtuala. Pe TikTok au aparut cel puțin șapte conturi false care poarta numele sportivului legitimat la CS Dinamo, transmite stirileprotv.ro . Unul dintre acestea are deja 53.500 de urmaritori.…

- CS Dinamo, campioana Romaniei la handbal masculin, va avea adversari dificili in grupele Ligii Campionilor, dar nu va intalni finalistele din 2022 ale competitiei, Barcelona si Kielce, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fațan Luca Petru, pugilist legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a caștigat o noua medalie de argint, la turneul internațional „Gheorgheni Open”, unde a concurat cu sportivi talentați din Grecia și Croația. Competiția cu participare internaționala a fost organizata de Federația Romana de Box, la Gheorgheni,…

- Raul Florucz, 21 de ani, aripa stanga care evolueaza din 2019 in Croația, este nascut la Linz din parinți romani stabiliți in Austria. Fotbalistul spune ca i-ar placea sa imbrace tricoul tricolor. Raul Alexander Florucz, 21 de ani, este unul dintre copiii nascuți in strainatate din parinți romani, care…

- Federația Romana de Handbal a stabilit vineri țintarul ediției de campionat 2022-2023 a Ligii Zimbrilor, care va incepe pe data de 27 august. Echipa locala, CSU din Suceava, va avea parte de un debut tare de sezon, urmand sa joace cu Minaur, Dinamo și CSM București in primele trei runde.Iata ...