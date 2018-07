Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir se va reuni pe data de 16 iulie, deși in discuția a fost și reluarea antrenamentelor cu o saptamana mai devreme. Gruparea de sub Dragana și-a stabilit și programul jocurilor de verificare din pauza competiționala, in aceasta perioada elevii lui Calin Moldovan efectuand un stagiu…

- Organizatorii de la Wimbledon au dat publicitatii programul primei zile la al treilea turneu de Grand Slam al anului, care va debuta luni. Simona Halep va intra in scena abia marti, atunci cand vor avea loc meciurile de pe jumatatea ei de tablou.

- Turneul de la Wimbledon va incepe luni, cand vor intra in competitie si reprezentantele noastre. Este pentru prima data in istoria competitiei cand Romania are la start nu mai putin de opt jucatoare pe tabloul principal. Organizatorii acestui Grand Slam au stabilit ordinea meciurilor, pe zile, dar mai…

- WIMBLEDON 2018 Organizatorii acestui Grand Slam au stabilit ordinea meciurilor, pe zile, dar mai au de stabilit și terenurile pe care se vor juca acestea. Prima romanca intrata in competiție va fi Irina Begu (27 de ani, locul 33 WTA), care va lupta luni cu Katie Swan. In schimb, Simona Halep va evolua…

- Se anunta un spectacol de zile mari la Surduc. Si in acest an Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis organizeaza Zilele Lacului Surduc. Evenimentul este programat in perioada 16-17 iunie 2018 si este plin de surprize. Desfasuratorul festivalului, anuntat de organizatori, este urmatorul:…

- Vineri seara, la Blaj, in prezenta reprezentantilor cluburilor de Divizia A1, a avut loc tragerea la sorti a meciurilor sezonului regulat 2018-2019, atat in competiția masculina, cat și in cea feminina. Divizia A1 la volei feminin va incepe in 27 octombrie 2018 și se va incheia…

- La mijlocul saptamanii a avut loc o intalnire intre oficialii lui ACS Poli și sponsorii din ultimii ani ai echipei. Președintele Radu Birlica susține ca s-a ajuns la un acord de principiu ca activitatea sa continue și in Liga a II-a, dar problemele sunt departe de a fi rezolvate. O noua ședința va avea…

- Liviu Dragnea a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca reducerea TVA-ului la 18% nu este sigura in 2019, fiind posibila introducerea masurii in 2020. Intr-un interviu in care anunta noi relaxari fiscale si mariri de salarii si pensii, Dragnea “scapa” informatia ca reducerea TVA nu este decisa…