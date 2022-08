Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bratu nu mai este selecționerul naționalei de fotbal Under 21 a Romaniei, informeaza Federația Romana de Fotbal, potrivit Gazetei Sporturilor . FRF si Florin Bratu au stabilit, de comun acord, incetarea contractului. Decizia vine dupa ce Florin Bratu nu a apucat sa stea pe banca la niciun meci…

- Contractul fostului internațional roman, Bogdan Lobont, cu Federația Romana de Fotbal a ajuns la final.In varsta de 44 de ani, Bogdan Lobonț a preluat selecționata U20 in august 2021 și a strans pe banca acesteia 8 meciuri de pregatire, avand un bilanț de 3 victorii și 5 infrangeri.Directorul tehnic…

- Ca urmare a rezultatelor inregistrate de echipa naționala in meciurile din luna iunie, la sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc o intalnire intre administrația FRF, reprezentata de directorul tehnic Mihai Stoichița și președintele Razvan Burleanu, și selectionerul Edward Iordanescu.In urma discuțiilor…

- Victor Pițurca, 66 de ani, și Ciprian Marica (36), fostul elev al sau de la echipa naționala, s-au contrat pe seama lui Florin Bratu (42), selecționerul Romaniei U21. Marica e revoltat ca FRF i-a incredințat lui Bratu reprezentativa de tineret. Pițurca și Marica au pornit discuția de la eșecul drastic…