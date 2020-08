FRF: 'Sezon regular, play-off şi play-out în Liga 2' Comitetul Executiv al FRF a aprobat, marti, un nou sistem competitional pentru disputarea urmatorului sezon al Ligii a 2-a si marirea numarului de participante in Liga a 3-a, potrivit news.ro. Citește și: Tataru: ‘Am vazut a doua cocoașa, a doua faza a primului val pandemic in care a fost mai agresiv decat in primul val’ “Liga a 2-a va debuta in 29 august. Astazi a fost aprobat un nou sistem competitional pentru disputarea urmatorului sezon competitional. Au fost luate in calcul trei variante de format competitional: primul, cel de tur-retur, clasic. Daca facem referire la un sistem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Poli Iasi se reuneste, sambata, in vederea reluarii pregatirilor pentru noul sezon competitional. Iesenii au anuntat ca toate testele pentru Covid-19 au fost negative."Reunirea Politehnicii va avea loc, astazi, in conditii depline de siguranta, dupa primirea rezultatelor testelor COVID-19…

- FRF a decis ca noul sezon a Ligii I sa aiba la start 16 echipe, in loc de 14, astfel ca nu va retrograda direct nici o formatie din primul esalon. Dinamo, penultima in clasament dupa incheierea play-out-ului, dar și cu cinci meciuri nedisputate, ramane in prima liga, in timp ce Chindia, lanterna roșie,…

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca se impune modificarea sistemului competitional al Ligii I, urmand ca din sezonul urmator in competitia organizata de LPF sa participe un numar de 16 echipe. El precizeaza ca o decizie finala asupra modificarii sistemului…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a respins luni propunerea de extindere a sezonului competitional pana in 18 august facuta de Liga Profesionista de Fotbal, for care trebuie sa comunice FRF daca prefera ca barajul de promovare/mentinere sa se dispute intr-o singura mansa sau in doua.…

- Adunarea Generala a Ligi Profesioniste de Fotbal a decis joi sa solicite Federatiei Romane de Fotbal extinderea sezonului Ligii I pana la 18 august, astfel incat sa existe date de disputare a meciurilor amanate in urma aparitiei cazurilor de coronavirus, a declarat la finalul sedintei secretarul…

- Foresta Suceava va relua azi pregatirile pentru viitorul sezon al Ligii a III-a. Cu un nou cuplu de antrenori pe banca tehnica, Dorin Goian și Daniel Balan, gruparea suceveana vizeaza promovarea in eșalonul secund. Deocamdata, „galben-verzii” n-au fost foarte activi pe piața transferurilor, insa in…

- Tribunalul Arbitral al Sportului a respins, ieri, contestația formulata de UTA Arad impotriva deciziei Comitetului de Urgența al FRF din 14 mai, validata de Comitetul Executiv, de a incheia ediția 2019-2020 a Ligii 2 cu un play-off intre primele șase clasate. Federația Romana de Fotbal a fost reprezentata…

- Comitetul Executiv al UEFA a aprobat un nou format competitional care sustine dezvoltarea fotbalului feminin la nivel juvenil, ca parte a strategiei de dezvoltare, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.Formatul competitiilor va fi sub forma de liga! In primul sezon, participantele competitiei…