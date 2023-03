Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (29 de ani) a prefațat meciurile pe care naționala Romaniei le va disputa in aceasta luna, cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Andorra - Romania (25 martie, ora 19:00) » liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1 Romania - Belarus (28 martie, ora 21:45) » liveTEXT…

- Surse din FRF susțin ca selecționerul Edi Iordanescu a vorbit cu Ianis Hagi și i-a explicat ca deocamdata nu considera ca este pregatit sa ajute naționala. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste…

- Programul de mentorat al cluburilor, proiect din Strategia Tehnica a Federației Romane de Fotbal, a debutat in luna martie, anunța frf.ro. La acest proiect participa șase academii din Romania: CSA Steaua București, Rapid București, Universitatea Craiova, UTA Arad, CFR Cluj și U Cluj.Principiile care…

- Astazi, la sediul Federației Romane de Fotbal, a fost tras la sorți programul play-off-ului și play-out-ului in Liga 2. Dupa calificarea in extremis a lui Dinamo, vom avea inca doua meciuri istorice din cea mai mare rivalitate a sportului romanesc. In prima etapa, care se va desfașura la sfarșitul acestei…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, nu va putea conta pe Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, in primele meciuri din preliminariile EURO 2024. Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie, 21:45, Prima TV) sunt primele partide ale „tricolorilor” in aceste preliminarii.…

- Presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a fost delegat de UEFA ca observator la meciul dintre Bayern Munchen si PSG contand pentru returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.Vassaras va superviza brigada de…

- Romania se confrunta deja cu deja cu primele doua cazuri de infectare cu tulpina Kraken, una dintre cele mai agresive si contagioase subvariante Omicron. ”Este vorba despre o noua mutație COVID . Știm, coronavirusurile au o foarte mare variabilitatea genetica și am vazut cu ochii noștri ca in acești…