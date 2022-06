Andrei Vochin, oficial FRF, a reactionat dur dupa ce s-a scris ca Alexandru Mitrita ar urma sa se retraga de la nationala. Acesta a jucat doar 26 de minute la ultima actiune a primei reprezentative. Mitrita i-ar fi anuntat pe antrenorii secunz ai nationalei ca nu mai doreste sa evolueze sub tricolor. Oficialul FRF a avut o reactie clara, spunand ca jucatori care au evoluat in urma cu 10-20 de ani la nationala nu ar fi dorit sa se retraga. ”Nu stiu. Am auzit din ce in ce mai multi jucatori tineri care rostesc aceste fraze. Jucatorii de acum 10-20 de ani rosteau greu aceste fraze. Le replic asta:…