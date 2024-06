Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii sarbatoresc cu entuziasm calificarea Romaniei in optimile Euro 2024Clujul a fost cuprins de un val de entuziasm și bucurie dupa ce echipa naționala de fotbal a Romaniei a obținut o calificare istorica in optimile de finala ale Campionatului European de Fotbal 2024. Mii de suporteri au fost…

- Astazi, 26 iunie 2024, la ora 19:00, Romania iși joaca ultima șansa in Grupa E a Campionatului European de Fotbal, intalnind Slovacia pe stadionul din Frankfurt. Acest meci nu este doar o simpla confruntare sportiva, ci reprezinta, ca proiect perfect realizabil, o renaștere a spiritului național și…

- Naționala Romaniei joaca miercuri partida decisiva in compania selecționatei Slovaciei pentru calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024, avand cele mai multe scenarii de partea sa. Totul este insa posibil in ultima runda, in cea mai echilibrata grupa de la…

- Ilustrație: Marian Avramescu Autoritațile germane ar putea demara o ancheta, dupa numeroasele suspiciuni ce planeaza asupra tipului de iarba consumata de celebrul țap din Koln, care a prezis ca Naționala Romaniei va invinge selecționata Belgiei in cea de-a doua etapa a fazei grupelor Turneului Final…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis suporterilor, la o zi dupa infrangerea cu Belgia, scor 2-0, din al doilea meci la EURO 2024, ca acest esec nu reprezinta in mod sigur capatul parcursului primei reprezentative la turneul final. „Cand imnul Romaniei rasuna din…

- Calificarea naționalei Romaniei la Euro 2024 a asigurat Federației Romane de Fotbal venituri fara precedent din partea UEFA, care pot crește substanțial in situația in care tricolorii lui Edi Iordanescu vor accede in fazele finale ale competiției. ...

- Cu 240.000 de euro anual,Edi Iordanescu (45 de ani) este al doilea cel mai slab platit selecționer de la Euro 2024. Edward Iordanescu mai are contract cu Federația Romana de Fotbal pana la finalul Campionatului European, dar selecționerul se afla in negocieri cu oficialii FRF. Razvan Burleanu, președintele…

- Naționala Romaniei de fotbal feminin a invins reprezentativa statului Kazahstan, scor 1-0, intr-un meci jucat la București, in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2025. The post FOTBAL FEMININ Romaniei – Kazahstanului 1-0, in preliminariile Euro 2025 first appeared on Informatia Zilei…