- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv al FRF, ca isi doreste sa sarbatoreasca, dupa meciul cu Elvetia, in fata unui stadion plin calificarea la turneul final al Campionatul European din 2024."Nu doar ca ne asteptam, dar ne…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, care ocupa si functia de membru in Consiliul FIFA, va participa, in perioada 7-8 octombrie, la conferinta inaugurala a presedintilor si secretarilor generali ai federatiilor membre ale Confederatiei Asiatice de Fotbal (AFC), in Taskent, Uzbekistan,…

- Președintele Federației Romane de Fotbal spune ca autoritațile locale și centrale susțin puternic organizarea finalei Europa League, din 2026 sau 2027, pe Arena Nationala. Prezent la UEFA Academy Summit, presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca atat Guvernul Romaniei, cat si Primaria Capitalei,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, sambata seara, ca a avut in cursul saptamanii o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, si a subliniat ca atat Guvernul Romaniei, cat si Primaria Capitalei sustin puternic candidatura Bucurestiului pentru organizarea finalei Europa…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, sambata seara, ca sanctiunea UEFA, de disputare de catre prima reprezentativa a unui meci pe teren propriu cu portile inchise ca urmare a incidentelor provocate de suporteri la partida cu Kosovo, este dura dar totodata corecta.…

- Președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a vizitat, joi, șantierul noii baze sportive de la Micești, investiție aproape de finalizare, constructorul dand asigurari ca va termina treaba pana la mijlocul lunii septembrie. „Constat cu satisfacție ca județul Alba va fi campion la numarul…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, ca obiectivul echipei nationale este sa obtina sase puncte din meciurile cu Israel si Kosovo, care vor avea loc in septembrie, la Bucuresti, in preliminariile EURO 2024.„Asteptarile mele sunt ca la finalul celor doua meciuri,…