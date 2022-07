#ConstantaEsteBine: Ziua 204 – 23.07.2022. Astazi sarbatoresc supra-stimularea

Suntem in mijlocul verii. Personal, ma aflu in mijlocul unei statiuni turistice.Nu asta a fost intentia cand m am mutat aici, in urma cu 20 de ani. Atunci doream numai sa ies din oras, unde supra stimularea epuiza simturile unui corp biologic… [citeste mai departe]