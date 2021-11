FRF: Mai mult de jumătate dintre jucătorii din primele trei ligi sunt vaccinaţi Federația Romana de Fotbal anunta luni, 1 noiembrie, ca 95% dintre angajații institutiei sunt vaccinați, iar in cadrul staff-urilor tuturor echipelor naționale procentul este de 100%, informeaza News.ro.In acest moment, in primele trei eșaloane fotbalistice ale Romaniei, adica la cele 136 de formații, peste 50% dintre jucatori sunt vaccinați cu schema completa. Procentul este superior ratei de vaccinare la nivel național, care se afla sub 40%, precizeaza FRF, intr-un comunicat de presa.In ceea ce privește staff-ul (tehnic, suport sau medical), procentul este de peste 80%. Mai mult decat atat,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

