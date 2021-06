Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu reacționeaza la scandalul provocat de biletele de la meciul Austria-Macedonia de Nord din cadrul Campionatului European de Fotbal și spune ca Federația Romana de Fotbal a decis sa-i trimita pe componenții Generației de Aur la Tribuna 2 a stadionului Arena Naționala.

