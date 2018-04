Stiri pe aceeasi tema

- CNCD a amendat FRF și Dinamo, dupa scandarile xenofobe de la meciul Dinamo – Sepsi. Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) il are președinte pe Asztalos Csaba. Iata comunicatul de astazi al instituției: ”Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii,…

- "Scandarile „Afara, afara cu ungurii din tara!"" de la meciurile Dinamo Bucuresti - Sepsi OSK din data de 21.08. 2017, respectiv CSM Politehnica Iasi - Sepsi OSK din data de 28.08.2017, reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate a cetatenilor romani apartinand minoritatii apartinand comunitatii…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras considera ca sancțiunile aplicate de Federația Romana de Fotbal dupa cele intamplate inaintea meciului „Juventus” cu „Sepsi OSK”, derulat pe stadionul Anghel Iordanescu din Voluntari, sunt prea mici, „pentru ca nu are ce sa caute ura, intoleranța…

- Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel Danciulescu va conduce intreaga activitate sportiva a clubului. "Este o noua provocare…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Manuela Patrascoiu, presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale de Investitii, a explicat stadiul in care se afla in acest moment cele patru arene pe care se vor antrena echipele de la Campioantul European 2020. “Saptamana trecuta am reusit sa aprobam prin Hotarare de Guvern…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, in urma cu scurt timp, faptul ca derbiul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei dintre Universitatea Craiova și Dinamo București a fost reprogramat pentru marți, 6 martie, de la ora 17.00, pe stadionul ...

- CUPA ROMANIEI. HERMANNSTADT-FCSB ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a confirmat…