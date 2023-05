Stiri pe aceeasi tema

- Marco Trungelliti, jucator aflat pe locul 217 in clasamentul ATP, a refuzat in trecut sa primeasca mita pentru a truca partide, iar argentinianul continua sa lupte impotriva corupției din tenis dupa ce a primit numeroase amenințari cu moartea.

- Un proiect de lege care a primit marti raport favorabil, cu patru abtineri, din partea Comisiei de industrii si servicii a Camerei Deputatilor, ar putea veni in ajutorul soferilor. Autovehiculele destinate controlului traficului care utilizeaza dispozitive destinate masurarii vitezei vor fi pozitionate…

- O noua ședința a Comisiei de Dialog Social in Dambovița, de data asta in atenția celor prezenți și a prefectului județului, care a prezidat intalnirea, aflandu-se organizarea cursurilor de pregatire/ reconversie profesionala de catre AJOFM Dambovița in anul 2023 și situația privind persoanele aflate…

- Limita numarului de porci care pot fi crescuti intr-o gospodarie, eliminata. Reguli dure la transport: se poate confisca mașina Proiectul de lege privind exploatatiile de crestere a porcinelor si combaterea pestei porcine africane in Romania, initiat de grupul parlamentar al UDMR, a primit raport favorabil,…

- REGULI NOI privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civila, avand in vedere noile modificari legislative privind securitatea la incendiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Basarab I” al județului Dambovița, a organizat in data de 24.02.2023 un seminar cu tema ,,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in colaborare cu polițiști din cadrul brigazilor de combatere a criminalitații organizate din mai multe județe fac, joi, 16 februarie, peste 80 de percheziții la domiciliu,…

- Partida dintre echipele Lazio si CFR Cluj, programata joi, 16 februarie, de la ora 22.00 (ora Romaniei), pe Stadio Olimpico din Roma, contand pentru prima mansa a play-off-ului pentru optimile de finala ale Europa Conference League la fotbal, va fi condusa la centru de englezul Craig Pawson, informeaza…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a anuntat ca in uurma cutremurelor devastatoare de la inceputul saptamanii au murit cinci arbitri si un observator.