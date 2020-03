Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori pana la redeschiderea scolilor"Avand in vedere hotararea de a inchide institutiile de invatamant preuniversitar intre 11 si 22 martie, Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor…

- Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si asociatiile judetene de fotbal pana la redeschiderea scolilor, potrivit site-ului FRF, citat de Agerpres.Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de…

- Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si asociatiile judetene de fotbal pana la redeschiderea scolilor, potrivit site-ului FRF. Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta in contextul…

- Toate competițiile de copii și juniori au fost suspendate de Federația Romana de Fotbal din cauza coronavirusului. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis astazi inchiderea instituțiilor de invațamant preuniversitar din toata țara. Perioada inclusa in decizie este 11-22 martie. FRF…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a convocat luni, 9 martie 2020, o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți in care s-au discutat masurile de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu COVID-19 in unitațile de invațamant. De asemenea,…

- 144.738 de copii au luat startul in decembrie in fazele pe școala ale celei mai importante competiții de fotbal dedicate elevilor din Romania. Cei mai mulți participanți de la debut, din 2016 incoace! La prima ediție a Cupei Tymbark Junior, competiție organizata de Federația Romana de Fotbal și Maspex…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, Legea prin care sunt dublate alocațiile pentru copii. Premierul anunța luni ca Guvernul va amana intrarea in vigoare a legii. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea…

- Liberalii vor ataca la CCR proiectele impuse de PSD in comisii, precum reducerea TVA-ului si dublarea alocatiilor pentru copii."Astazi am primit o propunere de troc de la PSD, daca PNL renunta la a sustine introducerea pe ordinea de zi a alegerii primarilor in doua tururi, cei de la PSD ii vor pasui…