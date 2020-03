Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 si luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competitiile pana la data de 31 martie 2020, informeaza…

- Federatia Romana de Fotbal a decis, joi, suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei pana la 31 martie avand in vedere deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind pericolul epidemic pe care-l reprezinta virusul COVID-19.…

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 si luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competitiile pana la data de 31 martie 2020,…

- „Având în vedere pericolul epidemic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 si luând în considerare deciziile luate în ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Româna de Fotbal a decis sa suspende toate competitiile…

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 si luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competitiile pana la data de 31 martie 2020, informeaza…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, astazi, suspendarea tuturor competițiilor de fotbal din țara pana in 31 martie, ca urmare a pericolului pe care il reprezinta virusul Covid-19. FRF a anunțat printr-un comunicat ca decizia a fost luata in cadrul unei ședințe care a avut loc astazi și in urma consultarilor…

- Federatia Romana de Fotbal a decis, joi, suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei pana la 31 martie avand in vedere deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind pericolul epidemic pe care-l reprezinta virusul COVID-19.…

- Meciul de fotbal dintre Metalurgistul Cugir și FC Unirea Dej NU se va mai disputa! Federația Romana de Fotbal (FRF) a decis suspendarea tuturor competițiilor fotbalistice pe teritoriul Romaniei. Partida de la Cugir, dintre Metalurgistul și Unirea Dej, ar fi urmat sa aiba loc sambata, cu incepere de…