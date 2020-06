Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, prin decizia Comitetului de Urgenta de vineri, sanctiuni cuprinse intre 5.000 si 100.000 de lei pentru cluburile din Liga I care incalca protocolul medical emis de autoritati prin care este reglementata desfasurarea competitiilor sportive in contextul pandemiei…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competitional pentru incheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a si Cupa Romaniei, informeaza site-ul oficial al FRF.

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competitional pentru incheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a si Cupa Romaniei, informeaza site-ul oficial al FRF, potrivit Agerpres."Avand in vedere Ordinul nr. 601/971/2020 emis de Ministerul Tineretului…

- Premierul a prezentat cateva schimbari convenite in Comitetul pentru Situații de Urgența, potrivit europafm.ro. ,,Se permite organizarea și desfașurarea in bazine aflate in aer liber sau acoperite, a activitaților de pregatire fizica a sportivilor profesioniști, și a competițiilor sportive, tot fara…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a emis, pe data de 17 martie 2020, o hotarare prin care permite bancilor licențiate gestiunea flexibila a obligațiilor de plata a persoanelor fizice aflate in dificultate de plata pentru creditele contractate, in condițiile