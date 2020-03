Ce-si mai uita oamenii in Uber: De telefoane la bunici

Pentru ca ne apropiem cu pasi repezi de finalul lui Mercur in retrograd (perioada de care astrologii spun ca influenteaza uitarea), Uber continua traditia si lanseaza a patra editie a Enciclopediei anuale a lucrurilor uitate si gasite in Uber. Enciclopedia ofera o imagine in detaliu a obiectelor… [citeste mai departe]