- Demi Lovato și Sam Smith și-au unit forțele și vor scoarte o melodie impreuna, potrivit contactmusic.com. Cei doi au dezvaluit vestea, indirect, prin intermediul unor mesaje pe care le-au schimbat pe Twitter. Sam a scris: „EȘTI PREGATITA, DEMI?” Demi i-a raspuns: „SUNT PREGATITA” Managerul cantareței,…

- Drake și-a lansat zilele trecute un nou album, iar un single de pe acesta a atras atenția in particular. Piesa se numește „Toosie Slide„, a intrat deja in playlistul Virgin Radio Romania, are deja peste 27 de milioane de vizualizari pe Youtube și are, de zilele trecute, și un super challenge pe Tik-Tok.…

- Deși cei dei și-au apreciat munca de-a lungul anilor, de data asta este oficial. Dj Snake anunțat pe contul sau de Instagram ca vine o super piesa in colaborare cu David Guetta. Deși o data oficiala de lansare nu a fost anunțata, ne imaginam cum o sa sune piesa celor doi producatori ai „Titanium” și...…

- Povestea asta e așaaa frumoasa incat abia așteptam sa v-o spunem. Curtis Roach e un tanar rapper, care și-a inceput cariera muzicala acum aproape 2 ani. Piesele lui n-au depașit niciodata 20.000 de vizualizari pe Youtube. Intr-o zi, plictisit in carantina, Curtis a facut un video pe Tik-Tok – Bored…

- YouTube a anuntat vineri ca va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului in contextul in care mii de europeni, izolati din cauza pandemiei de coronavirus, fac trecerea la telemunca si urmaresc inregistrari video acasa. YouTube este a…

- Sam Smith a fost unul din artiștii care a fost extrem de prezenți și activi in 2019, iar 2020 pare un an și mai promițator. Dupa super-hitul alaturi de Calvin Harris, Promises, și dupa alte 2-3 piese lansate anul trecut, Sam Smith și-a inceput anul cu o noua piesa, „To Die For„. In postarea de... View…

- Cantareața de 18 ani Eva Parmakova lanseaza noua sa piesa „Runnin`”, o colaborare cu Hakan Akkus, un cunoscut DJ turc. Piesa se remarca prin atmosfera jucaușa de vara și multa energie pozitiva in linie, versuri și producție. Eva Parmakova și Hakan Akkus au luat legatura acum un an, cand talentatul DJ…

- Daca n-ai fost pe faza, azi, in emisiunea lui Fereșteanu și a Lizei s-a lansat cea mai noua piesa a lui Amuly – ,,Sa sara”. Printre altele, artistul a dezvaluit și ca urmeaza sa scoata o piesa alaturi de Connect-R. Amuly, dar și Lu-K Beats au vorbit despre curentul de milioane de vizualizari pe Youtube,...…