- Ești gata pentru un nou hit J Balvin, unul dintre cei mai ascultati artiști din lume, care are peste 48 de miliarde de stream-uri și peste 55 de milioane de ascultatori lunar, pe Spotify? Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley. Produsa de Lexus și compozitorul…

- Rapperul Lil Nas X tocmai a lansat un joc gratuit care te face sa asculți in continuu noua sa piesa „Montero”. Jocul se bazeaza pe „twerk”, iar acesta poate fi accesat gratuit, aici. MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope ???? (@LilNasX)…

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…

- DOMINO continua aventura EDM și lanseaza Godo, o piesa care da ritm petrecerilor și aduce energie. Godo induce o stare de bine și ideea ca orice este posibil atunci cad mintea este limpede. “Piesa este menita sa anihilize orice impuls de frica sau emoție negativa și militeaza pentru ideea ca orice este…

- La un an de la ultima colaborare, JUNO și JO lanseaza o noua piesa, care arata o alta latura a poveștii. Povestea piesei „Ma mai ia” este indreptata catre momentele de dupa o desparțire. Mai exact, momentele cand iți vine sa iți suni fostul partener, sa ii spui ca ți-a lipsit. „Suntem foarte recunoscatori…

- Major Lazer lanseaza mult asteptatul single in limba spaniola, „Diplomatico”, alaturi de superstarul latino, Guaynaa. Piesa va fi inlcusa pe albumul „Music Is The Weapon (Reloaded)”, care se va lansa pe data de 26 martie. De cand s-a facut cunoscut la nivel global cu hit-ul „Rebota” in 2018, artistul…

- „Mama, pot!” este cadoul muzical pe care Emy Alupei l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Mama, pot!” este o piesa ce dezvaluie cat de important este sa ții capul sus, sa fii ambițios și sa te inconjori doar de oameni de incredere, care iți valorifica corect adevaratul potențial.…

- Jonas Blue și AWA incep anul 2021 cu piesa “Something Stupid”. “Cand am auzit prima oara piesa, am fost foarte incantata sa o cant. Sunt un fan al muncii lui Jonas si simt ca este momentul perfect pentru o piesa ca aceasta. Nu am mai putut sa iesim in oras, iar Something Stupid te face... View Article