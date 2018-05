Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte liberal Crin Antonescu a transmis joi PNL, la aniversarea a 143 de ani de la infiintarea formatiunii, sa aiba puterea, intelepciunea si curajul de a fi pe masura istoriei acestui partid. "Inca un an se adauga astazi la varsta impresionanta a Partidului National Liberal. Dati-mi voie,…

- Timp de aproape 70 de ani, monumentul inchinat gloriei soldatilor Armatei Rosii a dominat marea piata din orasul Legnica, in sud-vestul Poloniei, pentru a fi inlaturat in cele din urma intr-una din aceste dim...

- „Vreti sa intelegeti istoria zbuciumata, la rascruce de drumuri si imperii, a neamului nostru? Ei bine, nimic mai simplu: geografia istorica a bauturii noastre nationale sta marturie in acest sens. Iata un mic ghid compilat pentru dumneavoastra din scrierile specialistilor in domeniu.” (Vintila Mihailescu)

- Oficiali ai SUA vin cu o informație cu implicații profunde in plan internațional. In ultima perioada, autoritatile din Coreea de Nord au facut un pas in spate in ceea ce privește programul nuclear, dar acest lucru nu a facut decat sa conduca mulți analiști la o concluzie sumbra.

- 44 de ani de la inaugurarea stadionului Steaua. Ghencea este astazi in paragina. Ziua de 9 aprilie 1974 consemneaza un moment important pentru Steaua. Atunci se inaugura stadionul care, vreme de mai bine de patru decenii, avea sa-i fie ca gruparii din Ghencea. ”Templul” fotbalului romanesc este acum…

- Fascinat de Athosul din Muntii Buzaului, marele arheolog roman Alexandru Odobescu a distribuit cu peste un secol in urma chestionare printre invatatii comunei Colti, patria chihlimbarului, pentru a sapa mai adanc in trecutul acestui loc. Asa a aflat ca zona a fost intesata candva de manastiri si schituri…

- Juramintele politistilor romani de ieri si de azi au toate in comun mandria datoriei si dorintei de a ne ajuta semenii. Odata rostite, ele devin solemne in fata tarii si in suflet. Semnate de Maiestatea Sa, Regele Carol al II-lea sau de catre Maiestatea Sa Regele Mihai I, juramintele depuse de guardie…

- Muzeul de Istorie Suceava va gazdui, in perioada 16 martie – 9 septembrie, expozitia „Comorile Pelesului”, care cuprinde 121 de obiecte de arta decorativa care poarta amprenta istoriei Castelului Peles, reamintindu-ne de regii si reginele Romaniei. Dupa cum a spus miercuri, 14 martie, intr-o ...