Frenezia NFT-urilor aduce miliarde de dolari La inceputul acestui an, toata lumea se uita la investitorii sau pasionații de arta care au inceput sa cumpere trenetic jetoanele fungibile sau NFT-uri, o alta nebunie criptografica. NFT-urile transforma operele de arta digitale și alte obiecte de colecție in active unice, verificabile și ușor de tranzacționat pe blockchain. Exemple notabile includ un GIF „Nyan […] The post Frenezia NFT-urilor aduce miliarde de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

