French Embassy in Bucharest increases awareness of gender equality

- Thousands of protesters gathered in Romania’s capital, Bucharest, on Sunday afternoon to protest COVID-19 restrictions and vaccinations, which they fear will become compulsory, according to The Hill. Large crowds carried signs and other materials with anti-mask and anti-vaccine slogans, including one…

- Pope Francis departed Iraq on Monday after a four-day visit which included meetings with Christians and Muslim leaders to bring hope to the country with a message of coexistence, forgiveness and peace, according to voanews.com. The four-day trip, which began on Friday, was the pontiff’s first international…

- The French Embassy in Romania is launching a communication campaign on Monday aimed at increasing awareness of gender equality, according to a press release sent to AGERPRES. The campaign, which will start on 8 March and end on 25 November - International Day for the Elimination of Violence…

- The Foreign Investors Council (FIC) welcomes the Parliament’s approval of the budget on Tuesday, in a press release. FIC believes that the budget reflects a balanced and vision for Romania’s economic recovery. The measures taken in Romania since the health crisis have proved that the main concern is…

- Romania ia exemplul Suediei și aduce in linia intai inca doua categorii de medici. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 din Romania, a anunțat ca medicii stomatologi și dermatologi ar putea fi folosiți in campania de imunizare. Aceasta inseamna ca…

- Cristian Popa, viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, a afirmat marți ca scenariul de baza al bancii centrale este o creștere economica intre 3 și 4% pentru acest an. Oficialul BNR a mai spus ca Romania va reveni la nivelul din 2019 abia la jumatatea anului 2022. “BNR a pastrat politica monetara…

- Doar cinci procurori din DNA au raspuns „apelului” fostei șefe, Laura Codruța Kovesi, de a se inscrie la procedura de selecție a candidaților pentru funcția de procuror european delegat in Romania. Doi dintre ei i-au fost subordonați. Termenul pentru inscrierea la concursul pentru Parchetul European…

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…