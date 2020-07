Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in trafic prin centru, ieri, in miezul zilei, Ionuț a oprit in mijlocul intersecției cand a vazut o femeie pe jos și un șofer care o lovea, acuzand-o ca i-a lovit mașina. Langa femeie, copilul ei de 4 ani, pe un scaun special pentru copii, montat pe bicicleta ei. La scurt timp a aparut... View…

- Azi dimineața, Bogdan, Shurubel și Ionuț au filosofat un pic (nu prea mult, ca abia iși bausera cafeaua) despre ce inseamna sa fii fake sau #pebune in social media. Stim ca sunt foarte mulți oameni care s-au obișnuit sa-și faca 30 de selfie-uri, pana iese unul care ii da pe spate și pe care pot...…

- Spike a pus capat azi dilemei de vineri, legate de versurile piesei Rockstar, cand Bogdan, Shurubel și Ionuț au incercat sa stabileasca impreuna cu ascultatorii ce zice Spike in piesa Rockstar.

- OPPO Reno3 Pro 5G și OPPO Find X2 vor putea fi comandate de catre utilizatorii romani, iar in campania de precomanda, OPPO ofera cadou un set de caști wireless, potrivit unui comunicat transmis Virgin Radio Romania. Astfel, la fiecare model OPPO Reno3 Pro 5G achiziționat in perioada campaniei, utilizatorul…

- Antonia lanseaza o piesa noua azi, la ora 16, „Como ¡Ay!”. Videoclipul este filmat din luna septembrie și este ceva „like 18 plus” dupa cum i-a avertizat Antonia azi dimineața pe Bogdan, Shurubel și Ionuț. In aceasta perioada, artista petrece mult timp cu familia, gatește, se bronzeaza cand copiii se…

- Capitolul 31: Ionuț și relația lui speciala cu patul – a raspuns Ionuț. Treburi casnice 1 – Fifa 0 este titlul pe care l-ar da Shurubel, i-ar Bogdan l-ar numi Meșterul launtric, pentru ca a ajuns sa poarte scule dupa ureche, dupa ce ieri a reparat singur centrala.

- Care sunt cele mai importante evenimente de ieri: Shurubel a primit microfoanele comandate acum doua saptamani, de care uitase cu desavarșire, Bogdan sufera de netuns ce e, iar Ionuț a suferit o accidentare ușoara dupa numai trei zile de stretching ușor.

- Bogdan a ajuns in momentul ala al pandemiei in care nu se mai poate tunde singur, crede ca e prea tarziu, dupa ce a facut toata lumea asta. Shurubel are intalniri romantice cu soția pe balcon, intilniri la care el intarzie. Cat despre Ionuț, el a ajuns in acel punct in care toate tricourile lui... View…