- Un tanar in varsta de 17 ani, din Capitala, și-a gasit sfarșitul intr-un mod violent, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un tramvai, in timp ce incerca sa traverseze strada neregulamentar.

- O femeie și-a pierdut viața intr-un accident rutier grav petrecut sambata pe DN66, la intrare in Petroșani dinspre Hațeg, in județul Hunedoara. Dupa impactul violent intre doua autoturisme, unul dintre acestea s-a rasturnat sub un pod. Alți doi barbați au fost raniți informeaza Romania24.ro. Potrivit…

- O motocicleta s-a lovit violent de un microbuz de transport persoane, in care erau patru pasageri, marți dimineața. Potrivit Politiei Constanta, accidentul s-a produs pe DJ 392, intre localitatile Plopeni si Movila Verde. O motocicleta s-a lovit violent marti, 10 septembrie, de un microbuz de transport…

- O motocicleta s-a lovit violent marți de un microbuz de transport persoane in care erau patru pasageri, intre localitațile Plopeni si Movila Verde din județul Constanta. Motociclistul in varsta de 24 de ani a fost preluat de un elicopter, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Constanța, accidentul…

- Jandarmii au retinut in orasul Baia Sprie un tanar care a spart luneta unui autoturism cu pumnii si cu picioarele, dupa care a lovit cu pumnul o femeie si a injurat alte doua femei care se aflau in acel loc, a anuntat duminica purtatorul de

- ​​Borussia Dortmund, vicecampioana Germaniei, s-a impus în deplasarea de la Koln, scor 3-1, în etapa a doua din Bundesliga. Formația lui Lucien Favre a adunat șase puncte și pastreaza poziția de lider al clasamentului.Koln a deschis scorul prin Drexler ('29), dupa o recentrare…

- Doua persoane au fost ranite grav, in urma unui accident produs vineri dimineața pe DN1, in județul Cluj. Potrivit polițiștilor, in accident au fost implicate o mașina și un TIR, care s-au lovit frontal.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs vineri dimineața pe DN1, Cluj-Oradea,…

- Un barbat de 41 de ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul de Urgenta din Galati dupa ce a adormit la volan si a pierdut controlul directiei, iar masina a lovit in plin un copac de pe marginea drumului.