- Fregata „Regina Maria” va participa la o noua misiune NATO, care va avea loc de la sfarsitul acestei luni si pana la inceputul lunii decembrie, care se va desfasura in Marea Mediterana.

- Frigate Queen Maria leaves on Saturday from the Constanta military port in order to integrate with Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG-2), according to AGERPRES.The warship will conduct, in the October 27 - December 7 period, missions to survey naval traffic and discourage potential threats…

- Sambata, 24 octombrie 2020, fregata "Regina Maria" va pleca din Portul militar Constanta pentru a participa la cea de a treia misiune NATO in acest an de instructie, transmit reprezentantii Fortelor Navale Romane.Misiunea se va desfasura in perioada 27 octombrie 7 decebrie si va consta in supraveghrea…

- Ziua Marinei Romane este sarbatorita azi, 15 august, in Portul Militar din Constanta. Anul acesta, manifestarile vor avea loc in cerc restrans, avand in vedere noile conditii impuse de pandemia de coronavirus. La ceremonie vor participa și presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban. Editia…

- Fregata "Regina Maria" s a intors astazi, 30 iulie, in Portul Militar Constanta, dupa incheierea misiunii internationale pe care a executat o, ca parte a gruparii navale permanente NATO SNMG 2.Nava a executat, in perioada 9 29 iulie, actiuni militare si activitati de instructie, conform unor scenarii…

- Fregata "Regina Maria" (F-222), cu un elicopter IAR-330 Puma Naval ambarcat, a revenit, joi, in Portul Militar Constanta, la finalul misiunii internationale in cadrul Gruparii navale permanente NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group Two), informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit…

- Doua nave militare romanesti, un elicopter Puma Naval si aproximativ 320 de marinari au participat la Exercitiul multinational "Sea Breeze 20", unul dintre cele mai mari exercitii organizat si coordonat de fortele navale ale Statelor Unite ale Americii si ale Ucrainei, in vestul Marii Negre, sub egida…