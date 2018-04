Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare apartinand fortelor aeriene ruse a survolat o fregata franceza la joasa altitudine, in partea de est a Marii Mediterane, o incalcare deliberata a reglementarilor internationale, ”semnalate partii adverse”, a dezvaluit Le Point, o informatie confirmata de Marina franceza pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Un motan a fost pierdut pe aeroportul Otopeni, de catre compania aeriana care ar fi trebuit sa îl duca la destinatie. Pisoiul a evadat din cușca în care era transportat și a sarit pe pista.

- L'Oreal este pregatita sa achizitioneze participatia de 23% detinuta la compania franceza de cosmetice de Nestle SA, daca actionarul sau elvetian alege sa vanda, a declarat, vineri, seful L'Oreal, Jean-Paul Agon, transmite Reuters, preluata de Agerpres. În septembrie, Nestle, cel mai mare…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile împotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile.