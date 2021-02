FREEMOTION ⎪ Spectacol de dans de Valentine’s Day Pe 14 februarie, la ALOUETTE urban bistro din București are loc un eveniment unic. Doi coregrafi vor dansa in aer liber, in fața pereților de sticla ai restaurantului. FREEMOTION este un performance site-specific de dans contemporan pe ca publicul este invitat sa-l priveasca fie din incinta localului, fie de pe... The post FREEMOTION ⎪ Spectacol de dans de Valentine’s Day appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce a facut Amna dupa problemele de la Survivor Romania. Cantareața s-a recuperat dupa ce a fost eliminata din competiția din Republica Dominicana și a facut un spectacol de neuitat in București, spre bucuria fanilor sai. Cum arata acum frumoasa blondina și cat de repede și-a revenit dupa accidentarea…

- Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații. Zeci de oameni au ieșit in strada dupa incendiul izbucnit intr-o secție a Institutului de boli infecțioase Matei Balș, in urma caruia 6 oameni și-au pierdut viața. Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații! Zeci de oameni au ieșit sambata in strada dupa…

- Gelu Colceag, managerul Teatrului Mic din Bucuresti, a afirmat ca primul spectacol a fost programat pentru data de 6 februarie. "Primul spectacol l-am pus pe 6 februarie. (...) Problemele sunt de doua feluri - cu un ochi radem, cu un plangem, ca sa fac o parafraza dupa cele doua masti care prezinta…

- "De luni, ora 00.00, vor fi relaxate mai multe masuri restrictive", a anuntat Traian Berbeceanu. El a explicat ca masurile de relaxare vizeaza HoReCa - restaurantele, barurile, cafenelele - vor putea functiona intre 6 – 21, la capacitate de maxim 30 la suta. De asemenea, teatrele, cinematografele…

- Casa de Productie TVR va propune sa urmariti un spectacol din Arhiva de Aur TVR - "Buna seara, domnule Wilde!" - si o premiera tv - filmul documentar de lung metraj "89: Oglinzi si fum" "89: OGLINZI SI FUM" - documentar de lung metraj regizat de Alexandru Stanescu (TVR este coproducator) va fi difuzat…

- Vineri s-au disputat jocurile etapei a 12-a din Liga Zimbrilor, cu șapte meciuri pe teren și unul decis la “masa verde”, echipa din Calarași avand probleme cu Covid-19. Partidele s-au disputat in sala Rapid și in Sala Polivalenta din București. CS Minaur a intalnit CSM Fagaraș, pe care a invins-o cu…

- FlorideLux.ro , unul dintre cei mai mari retaileri de aranjamente florale și cadouri online și offline din Romania, va organiza evenimentul Black Friday in ziua de vineri, 13 noiembrie, pregatind reduceri de 30% pentru buchete și aranjamente florale premium din oferta. Potrivit reprezentanților companiei,…

- Dinamo a pierdut cu Viitorul, 1-2, și a ajuns la cinci infrangeri la rand in Liga 1, aflandu-se intr-o situație extrem de complicata. Dupa meci, cand jucatorii lui Dinamo au ajuns in București, Alexander David Gonzalez (28 de ani) a postat un mesaj manifest pe contul sau de Instagram, inainte sa plece…