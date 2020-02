Freelancing, trendul tinerilor ialomițeni Potrivit celor mai recente statistici date de Eurostat, Romania ocupa locul 4 in Europa, cu 17% romani din populația activa profesional care se ocupa cu freelancing. Conform raportarilor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, in Ialomița 400 de tineri cauta lunar un loc de munca. Potrivit logicii Eurostat, 300 dintre aceștia și-ar dori sa devina liber profesioniști și sa iși urmeze propriile pasiuni... Despre freelancing Freelancing este cel mai nou termen utilizat pentru a defini conceptul de liber profesionist. Pentru a va face mai clar acest... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

