Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Germania, Spania si alte tari ar trebui sa adopte o saptamana de lucru de patru zile pentru a-si ajuta economiile sa-si revina de pe urma pandemiei de coronavirus, potrivit unui grup de politicieni de stanga si reprezentanti ai sindicatelor din intreaga Europa, noteaza The Guardian,…

- Alte 1411 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sint de import (Marea Britanie-1, Rominia-1, Germania-1, Federația Rusa-1, Portugalia-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 88 772 cazuri. Total…

- China a decis sa blocheze sosirea vizitatorilor straini care provin din Marea Britanie si Belgia din cauza epidemiei si sa inaspreasca regulile de acces pe teritoriul sau pentru alte cateva tari, relateaza joi France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut anul trecut, a stopat in mare…

- Marea Britanie a depașit, sambata, un milion de cazuri noi de infectare cu SARS-Cov-2, relateaza Agerpres.Astfel,bilanțul total al celor infectați cu noul coronavirus se ridica la 1.011.660 decazuri depistate. In ultimele24 de ore, au fost inregistrate 21.915 cazuri noi. Marea Britanie a inregistratun…

- Londra este pe cale sa declare „alerta maxima” in ceea ce privește coronavirusul. Decizia, conform primarului, va fi luata „foarte curand, poate saptamana aceasta”. Londra este pe cale sa declare „alerta maxima“ in ceea ce privește coronavirusul. Este al doilea ca nivel in amploarea masurilor impuse…

- Aerisirea face parte din gesturile-bariera impotriva covid-19 in Germania, a anuntat cancelarul Angela Merkel, relateaza BFMTV, potrivit news.ro.”Aceasta este una dintre solutiile cele mai ieftine si mai eficiente”, a subliniat Merkel martea trecuta, potrivit cotidianului britanic The Guardian.…

- Incepand de luni devine ilegala nerespectarea izolarii impuse de autoritatile sanitare, ca masura de control asupra unui celui de-al doilea val de COVID-19, dupa ce numarul contagierilor a depasit 6.000 de cazuri pe zi in aceasta tara. Amenzile pentru nerespectarea carantinei incep de la 1.000 de…

- ”Dupa noua luni de lupta cu Covid-19, simpla notiune de comunitate internationala pare zdrentuita. Daca nu ne vom uni si nu vom actiona impotriva dusmanului nostru comun, stim ca toata lumea va avea de pierdut. Acum este momentul...ca umanitatea sa depaseasca granitele si sa repare sciziunile”, a afirmat…