Free Ocico vă aşteaptă cu surprize RESITA – Actiunea are loc azi, 12 mai, ora 17, in curtea Centrului de Tineret Mansarda din Str. Pictor Andreescu, nr. 20! Resitenii sunt invitati sa duca la Mansarda haine, carți și plante, obiecte casnice, jucarii, pantofi, etc., care nu le mai sunt de folos, dar care inca sunt in stare buna și ar putea fi folosite. Participanții la Free Ocico vor putea pleca acasa cu cateva „piese” pe care alții le-au adus si care li se potrivesc, iar hainele colectate vor fi donate unui Charity Shop. Se organizeaza și o tombola la care vor participa cei care raspund invitației celor de la Mansarda. „Invitam… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

