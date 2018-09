Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Heathrow i-a adus un omagiu lui Freddie Mercury, miercuri, cand muzicianul britanic ar fi implinit varsta de 72 de ani, scrie news.ro.British Airways si transportatorii de bagaje din aeroportul Heathrow au realizat un moment coregrafic pe piesa „I Want To Break Free”, pentru a onora…

- Personalul de securitate al Aeroportului Schiphol din Amsterdam va organiza o greva de 24 de ore in data de 4 septembrie, pentru a protesta fața de condițiile proaste de munca, anunța reprezentanții aeroportului. Personalul de securitate din mai multe aeroporturi din Olanda și-au manifestat dorința…

- Senior Software aniverseaza 15 ani de inovație tehnologica pe piața de soluții software pentru managementul afacerii. Cu un portofoliu de sisteme unic în România, compania a avut o evoluție constanta și are astazi peste 400 de proiecte implementate în 5 țari. În…

- Compania de Transport Public a investit in tricouri inscripționate „CTP Control” pentru toți angajații care efectueaza controlul biletelor și abonamentelor in mijloacele de transport in comun ale CTP. La cateva zile dupa ce Claudiu Godja, directorul general al companiei, ne spunea ca angajații sunt…

- Angajații de la MAI au reușit in weekend sa fie și amuzanți, și isteți, dand un raspuns unui internaut preocupat de o formula matematica. Polițiștii ministerului condus de Carmen Dan au dat soluția chiar pe contul lor de Facebook și au atașat și poza unui agent „chipeș” care a starnit și mai mult interesul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a efectuat luni percheziții la Centrul cultural roman din Cernauti pentru incalcarea integritații statului ucrainean ca urmare a prezentarii unei harți a Romaniei Mari, care include și nordul Bucovinei, scrie Agerpres. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU)…