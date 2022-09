Stiri pe aceeasi tema

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…

- Andrei Ionuț Ursu alias WRS, artistul care a reprezentat Romania in acest an la Eurovision, și Emilian, fost concurent X Factor, fac echipa in cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva”, care va avea premiera pe 10 septembrie la Antena 1. Intr-un interviu savuros acordat pentru Impact.ro, cei doi…

- Emilian și WRS, reprezentatorul Romaniei la Eurovision 2022, fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, show-ul de la Antena 1. Cei doi concurenți au avut parte de momente dificile inca din prima ediție. Cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce…

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata, de la 20:00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor 8 cupluri de vedete, concurenti unul si unul, #NascutiPentruSpectacol, talentati si dornici de distractie. Printre acestia se numara si Emilian si Wrs, doi tineri aflati pentru…

- Schimbari de ultim moment au fost anunțate in cel mai nou sezon de la „Te cunosc de undeva!”. Pepe, prezentatorul show-ului de la Antena 1, a reacționat imediat la aflarea veștii.Reguli noi in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, show ce va debuta sambata, de la 20:00, la Antena 1. Ajuns deja la…

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…

- Noul sezon de la Te cunosc de undeva urmeaza sa inceapa pe data de 10 septembrie, atunci cand opt cupluri de concurenți vor intra pe scena transformarilor pentru a face fața tuturor provocarilor venite din partea ruletei. Pe lista vedetelor participante se afla și WRS, cel care face echipa cu Emilian.

- Show-ul „Te cunosc de undeva!” revine din 10 septembrie cu cel de-al 18-lea sezon, la Antena 1. Emisiunea va putea fi urmarita in fiecare sambata, de la 20:00. Opt perechi de concurenți sunt gata sa treaca prin transformari incredibile.Transforming show-ul „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat.…