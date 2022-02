Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a situat anul trecut pe locul 20-21 din 27 de state membre UE in ce priveste ponderea accesului gospodariilor la Internet, potrivit datelor publicate de Eurostat. Cu un procentaj de 89-, am devansat Italia (88-), Lituania, Portugalia (ambele cu 87-), Croatia (86-), Grecia (85-) si Bulgaria…

- Eurostat: Romania are al treilea cel mai mic salariu minim din UE, dar se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de salariu minim national, singurele exceptii…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale avicole de pe teritoriul Romaniei in contextul in care focarele de gripa aviara inalt patogena (HPAI) au cunoscut o crestere fulminanta in lunile…

- Raspandirea focarelor de gripa aviara inalt patogena (HPAI) in mai multe state europene, in ultimele doua luni, starnește ingrijorare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale…

- Cu 0,5% din PIB alocat pentru cercetare-dezvoltare, Romania se situeaza pe ultimul loc in UE, Malta și Letonia (ambele 0,7%), Cipru, Bulgaria și Slovacia (toate 0,9%), conform datelor Eurostat. In 2020, statele membre ale UE au cheltuit aproximativ 311 miliarde de euro pentru cercetare și dezvoltare…

- Romania a avut, anul trecut, o creștere economica de 8%, cea mai mare in randul statelor UE in trimestrul III, fața de perioada similara din 2020, conform datelor Eurostat. Țara noastra este urmata de Ungaria, cu un avans de 6,1%, Lituania – 6%, Danemarca – 5,4%, Polonia – 5,3%, Germania 2,5%, Franța…

- Romania a inregistrat in 2020 cea mai slaba producție agricola din Uniunea Europeana, arata o analiza Eurostat. Astfel, Romania a avut anul trecut cea mai mare scadere a productiei agricole, 11,3%. De altfel, tara noastra se numara printre cele 11 state membre ale Uniunii Europene care au inregistrat…

- Situația epidemiei Covid-19 continua sa se degradeze in Uniunea Europeana și este considerata ca „foarte ingrijoratoare” in zece țari și „ingrijoratoare” in alte zece, avertizeaza Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), potrivit BFMTV. „La ora actuala, situația epidemiologica in UE este caracterizata…