Fraze ce nu trebuie rostite niciodata in fata oglinzii!

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis l-a atacat dur pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a vorbit, in cadrul intalnirii cu președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, despre "accelerarea consultarilor interne cu privire la relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim"."- Liviu Dragnea a vorbit in Israel despre accelerarea…

- Ascultarea unei singure voci dintr-un grup de oameni care vorbesc simultan este o provocare pe care cei mai multi dintre noi o putem depasi cu minim de efort, fiind de ajuns doar sa privim persoana respectiva pentru a discerne cuvintele rostite de zgomotul ambiant. Nu acelasi lucru poate fi spus si…

- Aceasta este povestea emotionanta a Athenei Orchard, o adolescenta din SUA care a murit la vârsta de 13 ani, din cauza cancerului. Parintii ei, Dean si Caroline, au fost devastati de durere. Galeria Foto.

- Desi zilele trecute despre starea de sanatate a Ionelei Prodan se auzeau doar lucruri negative, iata ca vine si prima veste buna. Conform apropiatilor, cantareats de muzica populara a deschis ochii si a vorbit, printre lacrimi, cu familia

- I'm back - "m-am intors" - au fost primele cuvinte rostite de cunoscutul actor Arnold Schwarzenegger, dupa operatia pe inima la care a fost supus. Schwarzenegger, care are 70 de ani, se recupereaza intr-un spital din Los Angeles.

- Cercetatorii au descoperit ca bebelusii in varsta de doar doua zile sunt mai atenti la cuvintele rostite in limba lor natala si sunt capabili sa distinga sunete specifice limbii materne. In timpul sarcinii, bebelusul aude vocea mamei si alte sunete cu care devine familiar si care ii creeaza alinare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri seara, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ”rostit cuvinte de calde”, exprimandu-si disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei.