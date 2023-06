Fraudele pe internet au crescut de cinci ori de la începutul anului Experții in siguranța cibernetica avertizeaza asupra faptului ca, de la inceputul anului, numarul de link-uri infectate a crescut de cinci ori. Vorbim despre linkuri detectate in atacuri care vizeaza furtul de date. Practic pana acum s-au inregistrat de la inceputul anului un sfert de milion de astfel de atacuri. Nu mai puțin de 26% dintre tentativele de phishing monitorizate au avut ca scop obținerea datelor bancare sau accesul la conturile utilizatorilor. Cele mai ravnite informații in aceste atacuri raman datele de pe sociale media, in proporție de 18%. Motivul este unul simplu: atacatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

