Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor, numarul fraudelor online creste. Numai in ultimele 2 saptamani, Compania de tehnologie Google a blocat peste 230 de miliarde de mesaje spam si fishing, cu 10 % mai multe decat volumul mediu. Aceasta a realizat si un top al celor mai intalnite forme de inselaciune. Escrocii…

- Politia Romana a transmis, joi, o serie de recomandari pentru cetatenii care efectueaza cumparaturi online cu ocazia promotiilor de Black Friday. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, printre cele mai intalnite fraude online sunt vanzarile fictive, adica postarea de anunturi de vanzare online.…

- Poliția Romana a transmis joi, 10 noiembrie 2022, prin intermediul unui comunicat o serie de recomandari pentru cetațeni, cu ocazia Black Friday. Aceasta perioada vine cu multe oferte in spațiul online, iar, pentru a va bucura in siguranța de produsul dorit, Poliția Romana a transmis o serie de recomandari:…

- Black Friday 2022 include in promoție aproape toata gama de produse și promoveaza intens ofertele la credite bancare și la rate pentru cumparaturi din magazine locale și din strainatate, spre deosebire de anii anteriori, arata o analiza White Image. Potrivit acesteia, retailerii care au lansat cat mai…

- Platforma eCommerce SaaS MerchantPro a oferit detalii despre felul in care s-au pregatit comercianții online pentru ediția din 2022 a Black Friday , cea mai importanta campanie de reduceri din an. Astfel, printre cele mai importante pregatiri pe care le-au facut magazinele online din platforma in ultimele…

- Altex, liderul pieței de retail din Romania, da startul celei mai așteptate campanii de cumparaturi a anului, Black Friday. In perioada 27 octombrie – 23 noiembrie, super-ofertele vor fi disponibile atat ȋn magazinele fizice Altex și Media Galaxy din toata țara, cat și online, pe altex.ro, mediagalaxy.ro…

- BLACK FRIDAY 2022: cand incep ofertele de Black Friday la magazine online in Romania. Reducerile anunțate Cel mai mare eveniment de cumparaturi online, Black Friday 2022, este organizat in noiembrie. Unele magazine au inceput deja campania. Perioada de oferte este diferita in funcție de fiecare retailer…