- Cresterea inregistrata la plata cu cardul reprezinta un semn de maturitate a pietei, nu numai a consumatorului, ci si a comerciantului, la fel si cresterea valorii tranzactiilor, a declarat, vineri, la evenimentul online organizat de PayU, dedicat Black Friday 2021, Cristi Movila, general manager…

- Comerciantii din Romania au trecut pe plus in editia din acest an pe Black Friday, dupa doua ore de la debutul campaniei, totalul volumelor tranzactionate fiind de aproape 132 de milioane de lei, cu 12,23% peste rezultatul din 2020, in acelasi interval orar. Conform datelor centralizate in timp real…

- Volumul total al tranzactiilor inregistrate in aceasta dimineața, in prima jumtate de ora de cand a inceput Black Friday, se ridica la valoarea de 1,99 milioane de lei, in scadere 72,08% fata de anul anterior, iar numarul total de tranzactii se situa la 5.273, cu aproape 40% sub nivelul din 2020. Valoarea…

- Luna noiembrie este promovata ca luna cu cele mai mari reduceri din an, iar realizarea cumparaturilor online a devenit din ce in ce mai intalnita, insa trebuie acordata o atenție deosebita in ceea ce privește siguranța acestor achiziții, potrivit reprezentanților Poliției Județene Brașov. Poliția Brașov…

- Inspectorii Antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) vor monitoriza tranzacțiile on line de Black Friday, din acest weekend, precum și obligațiile fiscale care se vor naște in aceasta perioada de reduceri, care conduc la volume foarte mari de vanzari. Direcția Generala…

- „Va recomand verificarea preturilor prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs. In cazul in care considerati ca drepturile v-au fost incalcate va recomandam sa semnalati orice abatere si va asiguram ca ANPC le va acorda tot sprijinul. Vanzarile cu pret redus,…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,53 (ieri 0,5); -persoane internate la ATI: 13 (ieri 8); -persoane internate in spital: 134 (ieri 125); -persoane…

- Ministrul Educației: Cursurile predate online parțial sau total vor fi recunoscute indiferent de forma de organizare Cursurile predate online, parțial sau total, vor fi recunoscute indiferent de forma de organizare a studiilor in anul universitar 2021 – 2022, a declarat ministrul Educației, Sorin Campeanu.…