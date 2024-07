Fraudele electorale încep să iasă la lumină, în Bistrița Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bistrița – Nasaud, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciilor Județene Anticorupție Maramureș, Cluj, Salaj și Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița – Nasaud, au pus in aplicare 7 mandate de percheziții domiciliare, dintre care unul […] The post Fraudele electorale incep sa iasa la lumina, in Bistrița appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cei trei sunt acuzați ca au eliberat in fals mai multe adeverințe pentru stabilirea domiciliului pe raza comunei a unor persoane care in realitate nu dețineau proprietați in perimetrul respectiv, cu scopul de a-l vota pe primar. Aceștia ar fi primit cate 700 de lei fiecare pentru vot.Poliția și procurorii…

- Primarul comunei Sanmihaiu de Campie, Ioan Mate, a fost reținut de polițiștii de la Direcția Generala Anticorupție (DGA). Acesta ar fi incercat sa influențeze votul din data de 9 iunie, prin eliberarea in fals a mai multor adeverințe care atestau ca anumite persoane locuiesc pe raza unitații administrativ…

