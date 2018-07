Stiri pe aceeasi tema

- Pentru marea majoritate a romanilor o condamnare la inchisoare inseamna o imensa dezonoare. Pe cel condamnat il inghite pamantul de rușine, astfel ca se ascunde de societate in zilele premergatoare intrarii efective in spatele gratiilor. Sunt insa și zone ale societații unde o condamanre, un stagiu…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat a dat publicitatii o declaratie in care isi afirma sustinerea pentru Liviu Dragnea, pentru Guvernul Dancila, precum si pentru accelerarea procedurilor de adoptare a legilor justitiei si a codurilor penale, anuntand totodata demersuri pentru intararirea…

- Adresandu-li-se tinerilor social democrati prezenti la scoala de vara de la Neptun, Liviu Dragnea a tinut sa le atraga atentia asupra mai multor aspecte. Din discursul sau nu a lipsit nici trimiterea la “statul paralel”.” Pe cei din statul paralel, pe care i-am tot nominlizat, ii deranjeaza si dreptatea,…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca declarația lui Liviu Dragnea, care spunea ca ”statul paralel” a fost susținut și de partenerii internaționali este una ”foarte proasta”. Președintele a spus ca ”statul paralel” este o invenție a PSD-iștilor pentru a-și justifica demersuri discutabile.”Declarația…

- Grupul auto german Daimler trebuie sa cheme in service 774.000 de vehicule Mercedes-Benz vandute in Europa care sunt dotate cu softuri ilegale pentru controlul emisiilor poluante, anunta Ministerul german al Transporturilor. In urma verificarilor, Autoritatea germana pentru transport rutier (KBA) a…

- Realizatorul Tv Radu Tudor condamna declarațiile liderului PSD, Liviu Dragnea, care a spus duminica la Antena 3 ca NATO și UE au finanțat statul paralel.„Lupta impotriva abuzurilor e justificata și necesara. Dar afirmația lui Dragnea despre UE și NATO duhneste de eurasianism si dughinism. #wearenato”,…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care OMV Petrom SA preia contractele pentru furnizarea de combustibil de aviatie de pe Aeroportul International Iasi ale Eurospeed, arata un comunicat transmis miercuri de institutie. „Autoritatea de concurenta a analizat aceasta operatiune…

- Procurorul special Robert Mueller a evocat posibilitatea unei citari a presedintelui Statelor Unite in fata unui mare juriu, cu scopul de a-l interoga in ancheta rusa, a declarat fostul avocat al presedintelui Donald Trump John Dowd, relateaza The Associated Press.Echipa lui Mueller a abordat…