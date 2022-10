Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii din Ilfov instrumenteaza un dosar in care exista suspiciuni ca peste 50 de persoane au fraudat proba teoretica a examenului pentru obtinerea permisului, cu ajutorul unui sufleor si a unor dispozitive care-i permiteau acestuia sa vada monitorul si sa sugereze raspunsurile. Candidatii…

- Examenul de obtinere a permisului auto ar putea fi dat si cu examinatori autorizati, nu doar cu ofiteri si agenti de politie Proba practica a examenului auto ar putea fi sustinuta si cu examinatori autorizati, nu doar cu ofiteri si agenti de politie, prevede un proiect de lege initiat de UDMR. DRPCIV…

- Proiectul de lege defineste, in principal, profesia de examinator autorizat, aceasta putand fi exercitata, pe langa ofiteri si agenti de politie, de catre orice persoana care obtine o autorizatie in acest domeniu, potrivit News.ro . Prezentul proiect de lege a fost necesar deoarece Directia Regim Permise…

- Pentru ca timpul de așteptare dintre proba teoretica și proba practica pentru obținerea permisului de conducere a creat neplaceri cursanților din Argeș, Radu Perianu vine cu soluții. Prefectul a declarat ca la Pitești nu sunt probleme, insa situația sta mai prost la Campulung și Curtea de Argeș. In…

- Un barbat de 60 de ani, din Perisor, a fost respins la proba practica pentru obținerea permisului de conducere categoria C, dupa ce s-a prezentat baut la examen. Incidentul a avut loc in acesta dimineata, in Craiova. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Dolj, barbatul s-a prezentat la proba practica…