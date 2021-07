Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Craiova au trimis in judecata reprezentantul unei obsti, acuzat ca a folosit documente false pentru a obtine fonduri europene in agricultura de peste 3 milioane lei, pentru o suprafata fictiva de pe Muntele Mereutu, judetul Gorj.



Potrivit unui comunicat al DNA, inculpatul este acuzat de savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.



Procurorii sustin ca, in perioada…