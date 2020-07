Stiri pe aceeasi tema

- Renunțarea la multe dintre masurile de prevenție a dus la reizbucnirea pandemiei, intr-o lume deja afectata economic și social de lunile de izolare. Este din ce in ce mai clar ca situația de criza va continua, dar care vor fi efectele la nivel mondial? America are alegeri prezidențiale in noiembrie,…

- Cancelarul Angela Merkel este pe cale sa se retraga. Dupa aproape 15 ani în funcție, se pare ca pandemia este ultima sa mare problema cu care se confrunta. Ea i-ar putea pecetlui totodata și moștenirea pe care o lasa: virusul a reconciliat Germania cu cancelarul ei, scrie New York Times, citat…

- Proces colectiv la adresa Germaniei, dupa ce țara a vrut sa ajute migranții din țarile in care exista conflicte. Mii de migranti dau in judecata autoritatile germane pentru modificarea, in timpul crizei cauzate de noul coronavirus, a regulilor privind durata in care ei trebuie sa revina in tara unde…

- Spania iși deschide granițele pentru turiști din 21 iunie, data de la care țara iese din stare de alerta. Astfel, cei care merg in Peninsula Iberica scapa de masura de carantinare pentru 14 zile, relateaza El Pais. Premierul Spaniei a anunțat redeschiderea granițelor pentru țarile UE cu zece zile mai…

- Spania isi va redeschide la 21 iunie frontierele pentru cetatenii din tarile din Uniunea Europeana, a anuntat premierul Pedro Sanchez, potrivit AFPcitata de news.ro.Exceptie face frontiera cu Portugalia, care va ramane inchisa pana la 1 iulie. De la Stalin la Putin - Victoria impotriva…

- Germania a lansat joi un apel catre Regatul Unit pentru a avea o ''abordare mai realista'' in negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, aflate in prezent in impas, transmite AFP potrivit Agerpres. Nu este posibil pentru britanici sa aiba in acelasi timp ''o suveranitate deplina si un acces total…

- MOSCOVA, 30 mai – Sputnik, Ivan Danilov. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, apare intr-o postura care nu este caracteristica pentru un politician: ea ii invața pe europeni regulile vieții. Spre exemplu, cetațenii Uniunii Europene care acum o saptamana se bucurau de noul plan al…

- Nissan Motor a decis sa inchida fabrica sa din Barcelona, ceea ce va duce la pierderea a aproximativ 2.800 de locuri de munca, a anuntat joi Guvernul Spaniei, transmite Reuters. Decizia, care face parte din noul plan de restructurare pe plan global al producatorului auto nipon, a starnit numeeroase…